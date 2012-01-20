-Beşiktaş, yenilmezlik serisini sürdürme peşinde ANTALYA (A.A) - 20.01.2012 - Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Beşiktaş, Medical Park Antalyaspor karşısına yenilmezlik serisini sürdürmek amacıyla çıktı. Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu olan Egemen, cezası nedeniyle ilk defa resmi bir maçta forma giymedi. Egemen, daha önceki 20 lig maçı ile 8 UEFA Avrupa Kupası ve Ziraat Türkiye Kupasındaki bütün maçlarda forma giymişti. Siyah-beyazlılarda Quaresma, Hilbert, Necip ve Aurelio sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemedi. Bursaspor maçında forma giyemeyen Tomas Sivok ise Antalyaspor karşısında kadrodaki yerini aldı. İki takım karşılaşmadan yaklaşık 1 saat önce ısınmak amacıyla sahaya çıktı. Antalyasporlu taraftarlar futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Kırmızı beyazlı taraftarlar Antalyalı olan Beşiktaş'ın kalecisi Rüştü'yü de tribünü çağırarak alkışladı. Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Beşiktaşlı taraftarlar futbolcularını tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşmanın başlama düdüğü öncesinde stadyumdaki dijital reklam panolarından Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz ile Antalyaspor İkinci Başkanı Ali Yılmaz'ın doğum günlerini kutlayan yazılar geçmesi dikkati çekti. Medical Park Antalyasporlu futbolcular sahaya ''Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi olduğunu biliyor muydunuz?'' yazılı pankart ile çıktı. -İki takım arasındaki maçlar- Medical Park Antalyaspor ile Beşiktaş tarihinde 34. defa karşı karşıya geldi. İki takım arasında daha önce yapılan 33 lig maçının 23'ünü Beşiktaş, 3'ünü Antalyaspor kazanırken, 7 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların attığı toplam 73 gole, ev sahibi takım 26 golle yanıt verdi. Beşiktaş, rakibine son 17 lig maçında da yenilmedi. Rakibine en son 1997-1998 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'daki karşılaşmada 1-0'lık sonuçla mağlup olan Beşiktaş, bu tarihten sonra yaptığı 17 lig maçının 14'ünü kazanırken, 3 kez de berabere kaldı. Medical Park Antalyaspor, Beşiktaş'a karşı kendi evinde en son 8 Aralık 1996 tarihinde oynanan karşılaşmada 3-2'lik skorla galip gelmişti. Antalyaspor bu galibiyetin ardından kendi evinde oynadığı 9 maçtan 6'sını kaybetmiş, 3 maçta da berabere kalmıştı. -Beşiktaş, 13 resmi maçtır yenilmiyor- Bu sezon 13 resmi maçında rakiplerine yenilmeyen Beşiktaş, yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıktı. Resmi maçlardaki son yenilgisini 6 Kasım 2011'de Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne karşı alan siyah-beyazlılar bu tarihten sonra oynadığı 10 lig maçından 6 galibiyet, 4 beraberlik alırken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 karşılaşmayı da kazandı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.