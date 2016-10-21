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Spor

Beşiktaş yenilgiyi unuttu

Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı son 11 maçta mağlup olmadı

21 Ekim 2016 17:53

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezonun geride kalan süresinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanını 3-2 ile geçen Beşiktaş, bu sezon çıktığı 11. mücadeleden de yenilgi yaşamadan ayrılmılş oldu.

Süper Lig'de oynadığı 7 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah beyazlılar, Devler Ligi'nde yaptığı üç karşılaşmada iki kez berabere kalırken, hanesine bir de galibiyet yazdırdı.

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı ve penaltı atışları sonucu kaybettiği Süper Kupa finalinin normal süresini berabere tamalamıştı.

Siyah-beyazlılar dışında, hem kendi liginde hem de Avrupa kupalarında mağlubiyet yüzü görmeyen diğer iki takım Real Madrid ve Atletico Madrid. Beşiktaş gibi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden iki İspanyol ekibi, La Liga ve devler arenasında çıktıkları maçlarda henüz mağlubiyet yaşamadı.

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