Beşiktaş yenilgiyi unuttu

Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, 2009 yılında yenilgiyi unuttu.



En son yenilgisini ligin ilk bölümünün son haftasında, 21 Aralık 2008'de 4-2'lik sonuçla Galatasaray'a karşı alan siyah-beyazlılar, devre arasının ardından 2009 yılına adeta fırtına gibi girerek, üst üste başarılı sonuçlar aldı ve oynadığı 14 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.



Tam 91 gündür mağlup olmayan siyah-beyazlılar, bu sürede 9 lig, 5 de Fortis Türkiye Kupası maçı oynadı. Ligde 6, Fortis Türkiye Kupası'nda da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, 2009'da toplam 11 resmi galibiyet elde etti.



Ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik



Siyah-beyazlılar, 2009'da Turkcell Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 de beraberlik aldı.



Ligde bu sürede toplam 15 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Denizlispor, Antalyaspor, Gaziantepspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hacettepe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başaran "Kara Kartallar", Konyaspor, Trabzonspor ve son olarak da Sivasspor ile berabere kaldı.



6. sıradan ikinciliğe yükseldi



Ligin 16 haftalık ilk bölümünü 28 puanla lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, 2009'daki çıkışıyla 2. sıraya kadar yükseldi.



Ligin ikinci bölümünde oynadığı 9 maçta toplam 21 puan toplayan siyah-beyazlılar, 25. hafta sonunda 49 puana ulaşıp, lider Sivasspor'un sadece 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.



Kupa maçlarını kazandı



Siyah-beyazlılar, Fortis Türkiye Kupası'nda ise 2009'da oynadığı 5 maçı da kazandı.



Grup maçlarında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantepspor'u yenen Beşiktaş, çeyrek finalde ise 2 maçta da Antalyaspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Yarı finalin ilk karşılaşmasında deplasmanda Ankaraspor'u 3-1 yenerek final için büyük avantaj elde eden "Kara Kartallar", kupada 12 gol atıp, 3 gol yedi.



Maçlar



Beşiktaş'ın 2009 yılında oynadığı 27 gol atıp, kalesinde 8 gol gördüğü lig ve Fortis Türkiye Kupası maçları şunlar:



Turkcell Süper Lig



Beşiktaş-Denizlispor...: 1-0



Beşiktaş-Antalyaspor...: 1-0



Konyaspor-Beşiktaş.....: 0-0



Beşiktaş-Trabzonspor...: 1-1



Gaziantepspor-Beşiktaş.: 0-3



Beşiktaş-İst.B.Belediye: 2-1



Hacettepe-Beşiktaş.....: 2-3



Beşiktaş-Gençlerbirliği: 3-0



Sivasspor-Beşiktaş.....: 1-1





Fortis Türkiye Kupası



Beşiktaş-G.Antep B.Bel: 3-1



Gaziantepspor-Beşiktaş: 0-1



Antalyaspor-Beşiktaş..: 0-2



Beşiktaş-Antalyaspor..: 3-1



Ankaraspor-Beşiktaş...: 1-3

