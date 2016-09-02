Beşiktaş yeni transferlerini tanıttı

Beşiktaş, transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği futbolcuları tanıttı. Vodafone Arena'da düzenlenen ve kulüp başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törende, siyah-beyazlıların yeni transferleri Fabricio Ramirez, Anderson Talisca, Vincent Aboubakar, Caner Erkin, Gökhan İnler, Atınç Nukan, Oğuzhan Aydoğan ve Utku Yuvakuran basın mensuplarının karşısına çıktı.

Beşiktaş'ın daha önce sözleşme imzaladığı Adriano Correia ve Gökhan Gönül'ün de takip ettiği törende konuşan Fikret Orman, zor bir transfer dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "Beşiktaş'a hayırlı olsun. Çok verimli ve önemli bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Lig başladı, artık bundan sonra iş futbolcu arkadaşlarımda." dedi.

Transfer ettikleri oyuncularla ilgili düşüncelerini de dile getiren Orman, Aboubakar'ı bu sezon kiralık olarak renklerine dahil ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki sezon için hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmış vaziyetteyiz. Dört yıllık anlaşmamız var. UEFA kriterleri nedeniyle bu sene kiralık olarak anlaştığımız oyuncuyla daha sonra 4 senelik anlaşma yapacağız inşallah. Beşiktaş ailesine yakışan, pırlanta gibi bir çocuk. Onu ailemizde görmekten çok memnunuz." diye konuştu.

"Gökhan çok büyük bir Beşiktaşlı''

Eurosport'taki habere göre, Fikret Orman, 2+1 yıllık sözleşme imzaladıkları 32 yaşındaki Gökhan İnler'i daha önce de kadrolarına dahil etmek istediklerini vurgulayarak, "Gökhan çok büyük bir Beşiktaşlı. Buraya gelmeyi çok istedi. Ben de onu Beşiktaş formasıyla görmeyi çok istedim. Çok karakterli ve tecrübeli bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk yarışında takımımıza çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Caner'i daha evvel de istiyorduk''

İtalyan ekibi Inter'den bir yıl kiraladıkları 27 yaşındaki milli futbolcu Caner Erkin'in, transfer etmeyi çok istedikleri bir oyuncu olduğunu belirten Orman, "Caner'i daha evvel de istiyorduk, nasip bugüneymiş. Siyah-beyaz ona çok yakıştı. Beşiktaş forması altında görmeyi çok istediğimiz bir oyuncu, taraftarımız çok mutlu oldu. Bu sene kiralık olarak geldi. Satın alma opsiyonu bizde. İnşallah ona futbolu burada bıraktıracağız." şeklinde görüşlerini aktardı.

''Talisca büyük bir yıldız''

Portekiz'in Benfica ekibinden 2 yıllığına kiraladıkları 22 yaşındaki Talisca'nın takımlarına çok şey katacağına inandıklarını anlatan Orman, "Büyük bir yıldız. Hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde büyük katkı vereceğine inanıyoruz. Özellikle kendisinden beklentimiz Benfica maçındaki performansı olacaktır. Eski takımına karşı önemli başarı elde eder diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın Leipzig ekibinden bir yıllığına kiraladıkları 23 yaşındaki eski futbolcuları Atınç Nukan'ın dönmesine sevindiklerini belirten Orman, İspanyol ekibi Deportivo'dan 3 yıllığına renklerine kattıkları 28 yaşındaki kaleci Fabricio'nun da çok karakterli bir oyuncu olduğunu ve siyah-beyazlı takıma uyum sağladığını kaydetti.

Beylerbeyi'den aldıkları 18 yaşındaki kaleci Utku Yuvakuran'ın uzun yıllar siyah-beyazlı takımın kalesini koruyacağına inandıklarını anlatan Orman, Borussia Dortmund'un altyapısından transfer ettikleri 19 yaşındaki Oğuzhan Aydoğan'dan da umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Caner Erkin: '' Burada olmaktan mutluyum''

Caner Erkin, Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Beşiktaş taraftarı beni çok sahiplendi. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi vereceğim." dedi.

Milli futbolcu, Beşiktaş'a transfer olması nedeniyle eski takımı Fenerbahçe'nin taraftarlarının gösterdiği tepkiyle ilgili bir soru üzerine, "Türkiye'de böyle şeyler çok büyütülmeye başlandı. Avrupa'da büyük takımların birbirinden oyuncu alıp verdiğini görüyoruz. Artık bizim de böyle şeylere alışmamız lazım. Sonuçta profesyonel futbolcularız. Oynadığımız takımlar için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız." diye konuştu.

Gökhan İnler ise daha önce de yollarının kesiştiği Beşiktaş'a uzun bir aradan sonra transfer olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş hep kalbimde vardı. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu büyük kulüp için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Aboubakar: ''Bireyselden

çok takımın hedefleri önemli''

Beşiktaş'ın Porto'dan bir yıllığına kiraladığı 24 yaşındaki Aboubakar da bu sezon kaç gol atmayı hedeflediğine yönelik soru üzerine, "Bir sayı koymuyorum, çünkü bu bireysel bir spor değil. Bu takım sporu. Burada bireyselden çok takımın hedefleri önemli. Hepimiz takımı hedefine götürecek katkıyı vermeye çalışacağız. Herhangi bir baskı hissetmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Atınç Nukan da siyah-beyazlı takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Burası benim ailem. Umarım geçen sene yaşayamadığım şampiyonluk duygusunu bu sene ben de yaşarım. Almanya'da kendime çok şey kattığımı düşünüyorum. Oradan kaptığım şeyleri burada göstermek istiyorum." şeklinde görüşlerini belirtti.

Siyah-beyazlı takımda yeni bir sayfa açtığını vurgulayan Talisca da "Çok mutlu ve memnunum. Beşiktaş'ın hedeflediği kulvarlarda arkadaşlarımla beraber başarı için çalışacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullanırken, kaleci Fabricio ise yeteneklerini geliştirmek için çok çalıştığını dile getirdi.

Genç oyuncular Oğuzhan Aydoğan ve Utku Yuvakuran da transferleri dolayısıyla mutlu olduklarını ve siyah-beyazlı takımın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferleri daha sonra Vodafone Arena'nın zeminine çıkarak, yöneticilerle beraber poz verdi.