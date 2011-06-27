-BEŞİKTAŞ, YENİ SEZONU AÇTI İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - Beşiktaş, 2011-2012 sezonuna bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Sabah saatlerinde bir bölümü sağlık kontrolünden geçen Beşiktaşlı oyuncular, akşam saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Genç Teknik Direktörü Tayfur Havutçu yönetiminde yeni sezonda başarı kovalayacak siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarının ilk antrenmanını da akşam saatlerinde gerçekleştirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Tayfur Havutçu'nun yaptığı kısa konuşmanın ardından çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, sezona eksik bir kadroyla başladı. -ESKİLERLE YENİLER TANIŞTI- Sezonun bitmesinin ardından yoğun transfer çalışmaları gerçekleştiren, bazı futbolcularla yollarını ayıran ve yeni takviyeler yapan siyah-beyazlılarda, eskilerle yeniler de antrenman öncesinde tanıştı. Egemen dışındaki yeni transferler, sezonun ilk antrenmanına katılarak kadroda bulunan oyuncularla tanışma fırsatı buldu. -İLK ANTRENMAN- Beşiktaş, sezonun ilk antrenmanında hafif tempolu bir çalışma gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların antrenmanı yenileme koşularıyla sona erdi. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. Diğer yandan, Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri yarın da sürecek. Yeni transferler Sidnei ve Bebe de yarın sağlık kontrolünden geçecek. -İZİNLİLER KATILMADI- Siyah-beyazlı takımın bugünkü antrenmanına ülkelerinin milli takımlarında forma giyen İsmail, Egemen, Ekrem, Sivok, Almeida ve Holosko katılmadı. İzinli Simao ve Aurelio'nun yanı sıra yıldız futbolcular Guti ve Quaresma da sezonun ilk antrenmanında yer almadı. İzinli olmadığı halde henüz İstanbul'a gelmeyen Guti'nin yanı sıra Portekizli yıldız Quaresma da mazeret bildirmediği halde ilk günkü idmana katılmadı. Bu arada, Valencia'dan kiralık olarak geçen sezon alınan ve son haftalarda ortaya koyduğu başarılı futbolla yeniden transfer edildiği açıklanan, ancak son günlerde gelip gelmeyeceği yönünde spekülasyonlar yapılan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes de idmana katılmadı. Yeni sezon için kadroda düşünülmeyen ve yollarını ayıracak olan Tabata, Fink ve Ferrari de çalışmada yer almadı. Öte yandan, geçen sezon Adanaspor'dan kiralık olarak alınan ve bu sezon da bonservisiyle transfer edilen Ersan Gülüm de uzun süreli sakatlığının ardından bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. -YENİ TRANSFERLER ANTRENMANDA- Beşiktaş'ta yeni transferler de takımla birlikte çalıştı. Trabzonspor'dan alınan ve milli takımdan dolayı izinli olan Egemen dışındaki yeni transferler Bebe, Sidnei, Tanju Kayhan, Mehmet Akyüz, Veli Kavlak, Burak Kaplan ve Mustafa Pektemek ilk çalışmada yer aldı. -KOCH MESAİYE BAŞLADI- Beşiktaş'ın teknik heyete kattığı eski çalıştırıcısı Alman Ronald Koch da takımıyla mesaisine başladı. Geçtiğimiz sezonlarda teknik direktör Christoph Daum ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan ve çalışma yöntemleriyle beğeni toplayan Koch, teknik direktör Tayfur Havutçu'nun yardımcısı olarak takımına döndü. Ronald Koch, bugün takımın başına geçerek hafif idman yaptırdı.