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BEŞİKTAŞ YARIN SAHASINDA TUR ARAYACAK İSTANBUL (A.A)

04 Ağustos 2010 15:45

-BEŞİKTAŞ YARIN SAHASINDA TUR ARAYACAK İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - Beşiktaş ile Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımları, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. BJK İnönü Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Jerome Efong Nzolo yönetecek. Deplasmandaki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, yarınki rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 beraberlik halinde bile turu geçecek. Karşılaşmada normal süre 1-1 berabere biterse uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da aynı skor değişmezse turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Çek Cumhuriyeti temsilcisi ise rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 1-1'in dışındaki gollü beraberliklerde play-off turuna yükselecek.

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