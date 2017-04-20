Beşiktaş yarı final için Lyon'un karşısına çıkıyor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında O.Lyon'u konuk edecek maça Fransa'dan taraftar getirilmeyecek. İki takım arasındaki karşılaşma saat 22.05'te Vodafone Arena'da oynanacak. Maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, her iki taraf arasında yaşanabilecek gerginlik ihtimali üzerine Fransız taraftarların getirilmemesi kararı alındığını belirtti. Başkan Orman, Lyon taraftarının Vodafone Arena'da olmayacağını belirttiği açıklamasında, Fransız ekibiyle 2100 deplasman biletinin Beşiktaşlı taraftarlara satılması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Orman şöyle konuştu:

"Geçen hafta oynanan maç geçen haftada kaldı. Bir maç yaptık ve bazı konuşmalar tatsız yerlere gitti. Ama o maç orada kaldı.Artık Lyonlular bizim misafirimizdir. İyi niyet gösterdiler başkanları da iyi niyet gösterdi. Gelmeyen Fransız taraftarların biletlerini de bize geri gönderdiler. Ve biz de o biletleri taraftarlarımıza vericez. İnşallah turu geçmeyi Allah bize nasip etsin. 200 VIP biletini biz ayırdık onlara. 17-18 taraftar gelecekmiş o kadar sayı için de 2000 kişilik yeri kapamayalım dedik. Onları da VIP 'de ağırlayalım dedik, onlar da kabul etti."

"Taraftarlarımız maça dinlenik gelsin"



"Maç geç bir saatte. Taraftarınız gündüz Beşiktaş Çarşıya gidip yemek ye eğlen gez toz yapıp içki içip yorgun geliyorlar maça . Onlardan tek ricam dinlenmiş bir şekilde gelsinler ve bize büyük destek versinler. Onlara ihtiyacımız var. Üst düzey bir takımız. Çok önemli bir maç.Sonuna kadar bize destek olsunlar.Avrupa kupalarında oynadığımız 12. Maç olacak. 6'sı Şampiyonlar ligi maçı. Sakatlarımız, cezalılarımız var. Ama yerine oynayacak oyuncularımız var.Taraftarımızın hepsine iş düşüyor. İlk 10 dakikada gol atalım filan diye bişey yok. Ne zaman atarsak atalım 1-0 olsun maç ve tur bizim olsun."

Lyon'daki deplasman maçında taraftarlar sahaya inmişti.