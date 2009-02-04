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Spor

Beşiktaş yarı final için

Beşiktaş ile Antalyaspor, bugün saat 20.30'da yarı finale yükselebilmek için mücadele edecek.

04 Şubat 2009 02:00


Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş ile Antalyaspor, yarı finale yükselebilmek için mücadele ediyor

Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor ile İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetiyor, Yıldırım'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Mustafa Sönmez yapıyor

Antalyaspor ile 1 hafta içinde 3. kez karşılaşan olan siyah-beyazlılar, ilk maçta elde ettikleri 2-0'lık galibiyetin avantajını koruyarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. 


BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR

Stat: BJK İnönü

Hakemler: Bülent Yıldırım, Gökhan Memişoğlu, Mustafa Sönmez

Beşiktaş: Hakan, Serdar Kurtuluş, Zapotocny, Gökhan, İbrahim Üzülmez, Erkan, Uğur, Ernst, Serdar Özkan, Holosko, Bobo

Antalyaspor: Fevzi, Yalçın, Şenol, Ahmet, Zitouni, Abdullah, Kamber, Korhan, Volkan, Uğur, Musa

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