Beşiktaş yarı final için



Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş ile Antalyaspor, yarı finale yükselebilmek için mücadele ediyor



Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor ile İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetiyor, Yıldırım'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Mustafa Sönmez yapıyor



Antalyaspor ile 1 hafta içinde 3. kez karşılaşan olan siyah-beyazlılar, ilk maçta elde ettikleri 2-0'lık galibiyetin avantajını koruyarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor.





BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR



Stat: BJK İnönü



Hakemler: Bülent Yıldırım, Gökhan Memişoğlu, Mustafa Sönmez



Beşiktaş: Hakan, Serdar Kurtuluş, Zapotocny, Gökhan, İbrahim Üzülmez, Erkan, Uğur, Ernst, Serdar Özkan, Holosko, Bobo



Antalyaspor: Fevzi, Yalçın, Şenol, Ahmet, Zitouni, Abdullah, Kamber, Korhan, Volkan, Uğur, Musa



