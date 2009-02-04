Beşiktaş yarı final için

Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş ile Antalyaspor, yarı finale yükselebilmek için mücadele ediyor
Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor ile İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetiyor, Yıldırım'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Mustafa Sönmez yapıyor
Antalyaspor ile 1 hafta içinde 3. kez karşılaşan olan siyah-beyazlılar, ilk maçta elde ettikleri 2-0'lık galibiyetin avantajını koruyarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR
Stat: BJK İnönü
Hakemler: Bülent Yıldırım, Gökhan Memişoğlu, Mustafa Sönmez
Beşiktaş: Hakan, Serdar Kurtuluş, Zapotocny, Gökhan, İbrahim Üzülmez, Erkan, Uğur, Ernst, Serdar Özkan, Holosko, Bobo
Antalyaspor: Fevzi, Yalçın, Şenol, Ahmet, Zitouni, Abdullah, Kamber, Korhan, Volkan, Uğur, Musa