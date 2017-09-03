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Spor

Beşiktaş Vodafone Park'ta "Şeref turu" başlıyor

Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nı halk ziyaretine açıyor

03 Eylül 2017 02:23

Beşiktaş Vodafone Park Stadı\'nı halk ziyaretine açıyor.

Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklama ile \"Şeref Turu\" adıyla düzenlenecek ziyaret organizasyonları 8 Eylül\'de başlayacak.

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - (DHA) 2016 yılında halk oylaması ile Dünya\'nın en iyi stadyumu seçilen Vodafone Park, açıldığı günden bu yana sadece taraftarların değil yerli, yabancı tüm sporseverlerin de ilgisini çekiyor. Bu ilgiyi dikkate alan Beşiktaş yönetimi 8 Eylül 2017\'den itibaren tüm ziyaretçilerine özelleştirilmiş bir deneyim yaşama imkânı sağlamak istiyor.
Şeref Turu ziyaretçileri, özel bir güzergâh kapsamında rehber eşliğinde; basın tribünü, yönetim locası, basın toplantısı odası, soyunma odaları, saha içi gibi stadyumun en merak edilen bölümlerini görme fırsatı yakalarken özel olarak tasarlanmış alanlarda vakit geçirecek.
Ziyaretçiler, tur kapsamında stadı sadece görmekle kalmayacak; Green box teknolojisi ile farklı kompozisyonlarda sevdiği futbolcularla fotoğraflarda bir araya gelme şansı yakalayacak ve isimlerine özel tasarlanmış katılım sertifikasını ücretsiz olarak alabilecekler.

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