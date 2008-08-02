Beşiktaş vits yükseltti

Beşiktaş 2008'deki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Fortis Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Ankaraspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı.





Cezası nedeniyle İnönü Stadı'nda boş tribünler önünde oynanan maça çok etkili başlayan Beşiktaş, henüz 5. dakikada Tello'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da oyunun hakimi olan ve etkili ataklar geliştiren siyah-beyazlılar, Bobo, Holosko ve Delgado ile net pozisyonları değerlendiremezken, 34. dakikada tekrar sahneye çıkan Tello, uzak mesafeden attığı şık golle farkı 2'ye çıkardı.





İlk yarı bu skorla kapanırken, Beşiktaş ikinci devrede de istediklerini yapan taraftı. 55 ve 65'te Bobo ile farkı artırma şansını kaçıran siyah-beyazlılar, yeni transfer Filip Holosko'nun 71. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı. Ankaraspor 76. dakikada Necati'nin penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirmesine rağmen, kalan bölümde skor değişmedi ve Beşiktaş maçı 3-1 kazandı.





Devre arasının ardından çıktığı ikinci kupa maçından da farklı galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı ve A Grubu'nda averajla liderliğini sürdürdü.





BEŞİKTAŞ: 3 - ANKARASPOR: 1

Stat: BJK İnönü

Hakemler: Hakan Sivriservi xx, İsmail Şencan xxx, Timur Direkler xxx

Beşiktaş: Rüştü xx, İbrahim Kaş xx, İbrahim Toraman xxx, Baki xxx, İbrahim Üzülmez xx, Ali Tandoğan xx, Cisse xxx, Delgado xxx (Dk. 71 Serdar Özkan xx), Tello xxxx (Dk. 84 Aydın x), Holosko xxx (Dk. 76 Nobre x), Bobo xx

Ankaraspor: Senecky x, Murat Akyüz x, Ediz x, Tayfun x (Dk. 77 Emre x), Erhan x, Hürriyet x, Adem x (Dk. 71 Eren x), Özer xx, Bilal xx, Necati x, Murat Tosun x (Dk. 62 Tevfik x)

Goller: Dk. 5 ve 34 Tello, Dk. 71 Holosko (Beşiktaş), Dk. 76 Necati (penaltıdan)(Ankaraspor)

Sarı Kartlar: Dk. 52 Baki (Beşiktaş), Dk. 90 Murat Akyüz (Ankaraspor)





MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Delgado topu rakibinden kurtardı. Arjantinli oyuncunun sağdan ve yerden ortasında, ceza alanı içinde müsait durumda topla buluşan Tello, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

7. dakikada Necati'nin sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Rüştü meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

10. dakikada Tello'nun soldan ortasında, altıpasta arka direkte topla buluşan Bobo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

18. dakikada Bilal'in ceza alanı dışından şutunda, top yandan auta çıktı.

27. dakikada Bobo'nun sol çaprazdan ara pasında, ceza alanı içinde topla buluşan Holosko, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Holosko'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

28. dakikada Beşiktaş yarı alanından gelen topa müdahale etmek isteyen kaleci Senecky kalesini terk etti. Ceza alanı dışında kalecinin göğsünden seken topu kontrol eden Delgado, bekletmeden meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, ancak top az farkla yandan auta gitti.

34. dakikada Holosko'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde topla buluşan Tello'nun uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Senecky'nin müdahale edemediği meşin yuvarlak bir kez daha filelere gitti ve Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı: 2-0

39. dakikada Delgado'nun ara pasında ceza alanına yönelen Bobo'dan önce kaleci Senecky yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

50. dakikada Holosko, topla sağ çaprazdan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun pasında, altıpasta topla buluşan Bobo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

51. dakikada Bobo'nun pasında topla buluşan Holosko, rakibinden kurtardığı meşin yuvarlakla ceza alanına indi. Bu futbolcu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu daha müsait pozisyondaki Ali Tandoğan'a bırakmak isterken, Erhan meşin yuvarlağı kornere atarak büyük bir tehlikeyi önledi.

56. dakikada Delgado'nun yerden ortasında, altıpasta bulunan Bobo topa ayak koyamayınca, meşin yuvarlak arka direğin dibinden auta gitti.

64. dakikada Tello'nun defansın arkasına bıraktığı topla buluşan Holosko, kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak Slovak futbolcu, müsait durumda topu kötü bir vuruşla auta attı ve Beşiktaş'ı mutlak bir golden etti.

65. dakikada Delgado'nun pasında Tayfun'dan seken topla buluşan Bobo, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bobo'nun aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Necati'nin sol çaprazdan ortasında, altıpasta arka direkte topla buluşan Özer'in kafa vuruşunda, kaleci Rüştü meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti.

71. dakikada Bobo'nun soldan ve yerden ortasında, altıpasta topla buluşan Holosko, meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 3'e çıkardı: 3-0

75. dakikada sağ çaprazda topla ceza alanına giren Erhan, Holosko tarafından düşürülünce hakem Hakan Sivriselvi penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada penaltıyı kullanan Necati, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1