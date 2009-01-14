Beşiktaş veda etti



Beşiktaş, Eurocup C Grubu’ndaki son maçında Fransa'nın STB Le Havre takımını 96-91 yendi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, grubu 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.





Basketbolda Erkekler Eurocup (C) Grubu'nda yer alan Beşiktaş Cola Turka, gruptaki 6. ve son maçında Fransa'nın STB Le Havre takımını 96-91 yendi.



Siyah-beyazlılar, böylece gruptaki mücadelesini 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 9 puanla 3. sırada bitirip kupaya veda etti.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Beşiktaş Cola Turka, Baxter ile etkili olurken, STB Le Havre, Merriex ile karşılık verdi. 7. dakika 18-18 berabere geçildi. Kalan sürede çekişme sürerken, konuk ekip, son saniyede Thompson'ın 3 sayılık basketiyle ilk periyodu 30-27 önde kapadı.



2. periyotta STB Le Havre, Slaughter ve Merriex ile iyi bir seri yakaladı ve 18. dakikada 13 sayılık farka (49-36) ulaştı. Hücumların çoğundan boş dönen Beşiktaş Cola Turka, ilk yarıyı 54-42 geride tamamladı.



3. periyoda Baxter ve Chatman'ın çabalarıyla hücumları iyi değerlendiren evsahibi ekip, son periyoda 70-67 üstün girdi.



Maçın son periyodunda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş Cola Turka, Adem ve Haluk'un sayılarıyla iyi bir seri yakaladı ve 33. dakikada 14 sayılık farka (83-69) ulaştı.



Yüksek yüzdeli oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, 37. dakikada farkı 17 sayıya (94-77) çıkardı. Son dakikalarda Fransa temsilcisinin farkı azaltma çabaları yeterli olmadı ve Beşiktaş Cola Turka, karşılaşmadan 96-91 galip ayrıldı.



Beşiktaş Cola Turka'da 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, attığı 33 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi olan Baxter, bu sayıların yalnızca 18'ini ilk çeyrekte attı.



Gruptaki diğer maçta Rusya'nın BC Khimki takımı, evinde Oktay Mahmudi'nin çalıştırdığı İtalya'nın UC Benetton Tamoil Basket Treviso takımını 80-71 yenerek grubu 11 puanla ilk sırada tamamladı. İtalyan ekibi de 10 puanla 2. sırada yer alıp 2. tur gruplarına kaldı.



BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 96 - STB LE HAVRE: 91

Salon: BJK Cola Turka Arena

Hakemler: Nikolaos Zavlanos (Yunanistan), Omar Esteron (İsrail), Jasmina Tatiç (Sırbistan)

Beşiktaş Cola Turka: Muratcan xx 2, Chatman xxx 20, Baxter xxxx 33, Adem xxx 17, Mims xx 6, Mehmet x, Haluk xxx 18, Ömer x, Azmi x, Arın x, Yağız x

STB Le Havre: Thompson xxx 25, Causeur xx 11, Laing x 6, Merriex xxx 19, Slaughter xxx 23, Bojiç x 7, Jomby x, Gaillou x, Pitard x

1. Periyot: 27-30

Devre: 54-42 (STB Le Havre lehine)

3. Periyot: 70-67