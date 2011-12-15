-Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri yarın belli oluyor İSTANBUL (A.A) - 15.12.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider olarak tamamlayan ve 2. tura çıkan Beşiktaş'ın yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. olarak aynı organizasyonda mücadele etmeye hak kazanan Trabzonspor'un rakipleri yarın belli olacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ve 3. tur kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA'nın genel merkezinde TSİ 14.00'te çekilecek. Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 12 puanla birinci sırada tamamlayarak, Trabzonspor ise UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 7 puanla üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi 2. ve 3. tur kura çekimine katılmaya hak kazanmıştı. Grubunu lider tamamlayan Beşiktaş, kura çekiminde 1. torbadan, Trabzonspor ise 2. torbadan katılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında 3. olan İngiltere'nin Manchester City ve Manchester United takımlarıyla, Hollanda'dan Ajax, İspanya'dan Valencia, Yunanistan'dan Olympiakos, Portekiz'den Porto ile Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen takımları da mücadele edecek. Bu arada, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turda mücadele edecek 6 takım ise bugün yapılacak 12 karşılaşma sonunda belli olacak. Diğer yandan, UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur kuraları da yarın TSİ 13.00'te çekilecek.