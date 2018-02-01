Beşiktaş ve Trabzonspor'a tribün kapatma cezası

Gençlerbirliği\'nden Petar Skuletic 2 maç ceza aldı

Amed Sportif\'e 3 puan silme cezası verildi

İSTANBUL, (DHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş\'a Kasımpaşa maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 100 bin TL para cezası ve çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Üst 407,408,412, Kuzey Alt 107,108 numaralı bloka giriş yapan seyircilere bir sonraki iç saha maçından men cezası verdi.

Trabzonspor\'a ise Fenerbahçe maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası J, I, D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi cezası verildi. Ayrıca bordo-mavili kulübe yine aynı maçta merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15 bin TL para cezası verildi.

Öte yandan PFDK, TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 28 Ocak tarihinde oynanması gereken Sivas Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler maçına çıkmayan deplasman ekibine hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi.

Gençlerbirliği oyuncusu Petar Skuletic\'e ise Atiker Konyaspor maçında rakibine yaptığı sert müdahaleden dolayı 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası geldi.

PFDK\'nın kararları şu şekilde:

BEŞİKTAŞ A.Ş.\'nin, 26.01.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ÜST 407,408,412, KUZEY ALT 107,108 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

TRABZONSPOR A.Ş.\'nin, 28.01.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.\'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI J,I,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.\'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI ALT E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü antrenörü HİKMET YUNUS KAYA\'nın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu PETAR SKULETIC\'in, 26.01.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 26.01.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GÖZTEPE A.Ş.\'nin, 27.01.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 27.01.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

ESKİŞEHİRSPOR Kulübü görevlisi ERHAN YILMAZ\'ın, 27.01.2018 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1.Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan SİVAS BLD.SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü Futbol Müsabaka Talimatı\'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP sayılmasına, ayrıca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) PUAN SİLİNMESİNE, karar verilmiştir.\"