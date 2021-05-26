Beşiktaş ve Sergen Yalçın 2 Haziran'da masaya oturacak

Beşiktaş'ın bu sene aldığı 2 kupanın baş mimarı olan Sergen Yalçın'ın gelecek hafta kontratını uzatmak üzere masaya oturacağı belirtildi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın, gelecek hafta yeni sözleşme görüşmelerine resmen başlayacak. İlk buluşmanın 2 Haziran Çarşamba yapılması, bu görüşmede prensip anlaşmasına da varılması planlanıyor. Şampiyon hocanın ücreti iyileştirilecek, üç yıllık sözleşme önerilecek. Yönetim-Yalçın buluşmasında, kulübün transfer rotasının da çizilmesi ve özellikle satılacak oyuncularla ilgili fikir alışverişi yapılması bekleniyor.