-BEŞİKTAŞ VE GAZİANTEP BB ÇEYREK FİNALDE ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda 5. maçlar sonunda grubu ilk iki sırada tamamlayan Beşiktaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenerek puanını 9'a çıkardı ve grubu lider bitirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ise Manisaspor'u 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Gaziantep temsilcisi, bu galibiyetle 8 puana ulaştı ve grubu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselen bir diğer takım oldu. (B) Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle: /* TAKIMLAR O G B M A Y AV P --------------------------------------------------------------- 1-Beşiktaş 4 3 0 1 8 6 2 9 2-Gaziantep Büyükşehir Bld. Spor 4 2 2 0 7 5 2 8 3-Trabzonspor 4 2 1 1 9 6 3 7 4-Konya Torku Şekerspor 4 1 1 2 7 9 -2 4 5-Manisaspor 4 - - 4 5 10 -5 0 */