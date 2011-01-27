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Spor

BEŞİKTAŞ VE GAZİANTEP BB ÇEYREK FİNALDE ANKARA (A.A)

27 Ocak 2011 00:28

-BEŞİKTAŞ VE GAZİANTEP BB ÇEYREK FİNALDE ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda 5. maçlar sonunda grubu ilk iki sırada tamamlayan Beşiktaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenerek puanını 9'a çıkardı ve grubu lider bitirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ise Manisaspor'u 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Gaziantep temsilcisi, bu galibiyetle 8 puana ulaştı ve grubu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselen bir diğer takım oldu. (B) Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle: /* TAKIMLAR                          O   G   B   M   A   Y  AV   P --------------------------------------------------------------- 1-Beşiktaş                        4   3   0   1   8   6   2   9 2-Gaziantep Büyükşehir Bld. Spor  4   2   2   0   7   5   2   8 3-Trabzonspor                     4   2   1   1   9   6   3   7 4-Konya Torku Şekerspor           4   1   1   2   7   9  -2   4 5-Manisaspor                      4   -   -   4   5  10  -5   0 */

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