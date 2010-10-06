-BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'A İSİM UYARISI ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Galatasaray'ın Seyrantepe'de yapımı devam eden stadına Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne (GSGM) sormadan isim veremeyeceğini, BJK İnönü Stadı'nın isminin de GSGM'den izin alınmadan değiştirilemeyeceğini söyledi. Akgül, GSGM'nin ''Gençlik ve Spor Tesislerine Ad Verme Yönetmeliği''ne göre, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan spor tesislerinin isminin belirlenmesi ya da değiştirilmesi için Genel Müdürlüğün izninin alınması gerektiğini bildirdi. Yönetmeliğe göre, isim değişikliğinin, Gençlik ve Spor Genel Müdürü'nün teklifi ve Bakan'ın onayıyla gerçekleşebileceğini ifade eden Akgül, şunları kaydetti: ''Genel Müdürlüğün Gençlik ve Spor Tesislerine Ad Verme Yönetmeliği gayet açık. GSGM'den izin alınmadan isim verilemez ya da isim değişikliği yapılamaz. BJK İnönü Stadı ile Galatasaray Seyrantepe Stadı'nın mülkiyeti bizde, 49 yıllığına kiraya vermişiz. Yönetmeliğe göre isim verilmesi ve isim değişikliği Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayıyla gerçekleşebilir. Onların alacağı parada gözümüz yok, ancak bizden izin almadan isim değişikliği yapamazlar.'' Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., İMKB'ye yaptığı açıklamada, BJK İnönü Stadyumu'nun isminin 2 dönem için ''Fi-Yapı İnönü Stadyumu'' olarak kullanılacağını bildirmişti. Galatasaray'ın Seyrantepe'de yapımı devam eden yeni stadının ismi ise ''Türk Telekom Arena'' olarak açıklanmıştı.