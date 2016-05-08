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Spor

Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları Almanya’da birbirine girdi; 7 yaralı

Büyüyen olaylar nedeniyle maç ertelendi

arşiv

08 Mayıs 2016 15:35

Almanya'nın Zwickau kentinde düzenlen Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsilen Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da katıldı.

Maçın öncesinde, Galatasaray ile Beşiktaş taraftarları arasında bıçaklı kavga çıktı. Salon dışında başlayan kavgada, taraflar birbirine bıçakla saldırırken büyüyen olaylar nedeniyle karşılaşma ertelendi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Temel Elcivan’ın haberine göre, takımlarına destek vermek için turnuvanın gerçekleştirildiği salona giden Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları, salon önünde bir birlerine girdikleri belirtilirken, Alman basınına da yansıyan olaylarda taraftarların, birbirine bıçak çektiği ve çıkan kavgada 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Bu arada kavgaya karışan çok sayıda taraftarın da gözaltında alındığı belirtildi.

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