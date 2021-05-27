Beşiktaş ve Galatasaray'a Avrupa Ligi'nden kötü haber

UEFA Avrupa Ligi'ni Villareal'in kazanması Beşiktaş ve Galatasaray'ı olumsuz etkiledi. Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan katılacak Beşiktaş, 4. torbaya gerilerdi. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 ön eleme oynayacak.

Avrupa’nın kulüpler bazındaki ikinci büyük kupası UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon belli oldu. Polonya’daki Gdansk Stadı’ndaki mücadelede İngiltere’den Manchester United ile İspanya’dan Villarreal karşı karşıya geldi, dev final nefesleri kesti. 120 dakikası 1-1 sona eren karşılaşmada kazananı penaltılar belirledi. Villarreal, Manchester United'ı penaltılar sonucunda 12-11 mağlup ederek şampiyon oldu.

Nefes kesen karşılaşmadan çıkan sonuç, Türkiye’yi de yakından ilgilendirdi. Ülke puanında gerleyen Türkiye için Avrupa Ligi’ni Manchester’ın (Premier Lig'i 2. sırada bitirdi ve Kupa 1’e zaten direkt katılıyor.) kazanması gerekiyordu.

Beşiktaş'ın gerilemesi ön elemelere bağlı

La Liga'yı 7. sırada bitiren ve Konferans Ligi bileti alan Villarreal, zafere ulaması Beşiktaş'ı sıkıntıya soktu. Beşiktaş'ın 3. ya da 4. torbada olması ön eleme maçların ardından netlik kazanacak. Shakhtar, Salzburg veya Benfica Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde elenirse, Beşiktaş, 3. torbada yer alabilecekti.

Galatasaray'a zorlu rakipler

Sezonu erken açacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin şu anki muhtemel rakipleri: Celtic, PSV, Sparta Prag.

Galatasaray, Kupa 1'e 2. ön elemeden veda ederse Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunu oynayacak. Sarı Kırmızılı ekip, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda da elenirse, Konferans Ligi play-off'larına kalacak.