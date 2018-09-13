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Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Metin Oktay paylaşımı

"Metin Oktay'ı vefatının 27. Yılında saygı ve özlemle anıyoruz"

13 Eylül 2018 19:17

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay'ın ölümünün 27. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. 

Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümünü unutmadı. Sarı-lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında şu ifadeleri kullandı: 

"Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Metin Oktay'ı, vefatının 27. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" 

 

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda ise şöyle denildi:

"Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış, Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay’ı vefatının 27. Yılında saygı ve özlemle anıyoruz"

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Metin Oktayölüm yıldönümüGalatasarayFenerbahçeBeşiktaştaçsız kral
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