Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Metin Oktay paylaşımı

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay'ın ölümünün 27. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.



Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümünü unutmadı. Sarı-lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Metin Oktay'ı, vefatının 27. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz"

Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Metin Oktay'ı, vefatının 27. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/gicaRpzHDz — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 13 Eylül 2018

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda ise şöyle denildi:

"Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış, Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay’ı vefatının 27. Yılında saygı ve özlemle anıyoruz"