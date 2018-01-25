Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love için son kez masada

Transferin bu gece bitmesi bekleniyor

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş yönetimi, Vagner Love transferi ile ilgili görüşmelerde bulunmak için bu akşam Alanya\'ya gidecek.

Devre arası transfer döneminde Cenk Tosun\'u rekor ücretle Everton\'a gönderen Beşiktaş, tecrübeli golcünün yerini doldurmak için arayışlarını sürdürüyor. Bir süredir siyah-beyazlı kulübün gündeminde bulunan Vagner Love için Aytemiz Alanyaspor ile bir görüşme daha yapacak olan Beşiktaş yönetimi, bugün Alanya\'ya gidecek.

Aytemiz Alanyaspor\'un istediği bonservis bedelinde indirime gitmesi, Beşiktaş\'ın da teklif ettiği 3 milyon Euro\'yu artırmasının ardından taraftarlar bu akşam son kez bir araya gelecek.

Bu görüşmeden sonra Vagner Love\'un Beşiktaş\'a transferinin kesinleşmesi bekleniyor.