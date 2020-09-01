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Spor

Beşiktaş ve Alanya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

01 Eylül 2020 14:18

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Borac Banja Luka - Rio Ave eşleşmesinin galibi olacak. Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils - Rosenborg eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Galatasaray, 7 Eylül’deki Neftçi Bakü’yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Renova – Hajduk Split galibiyle karşılaşacak. 3. ön eleme turu maçları 24 Eylül’de oynanacak.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan katılacak. Diğer Türkiye temsilcileri de 3. ön elemeyi geçtikten sonra play-off turuna yükselecekler. Organizasyonda grup maçları ise 22 Ekim Perşembe günü başlayacak.

 

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