Beşiktaş, Valentin Rosier transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan sağ bek Valentin Rosier transferini açıkladı. Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Valentin Rosier transferi Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan şu açıklama ile duyuruldu:

"Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş'a hoş geldin Valentin Rosier!