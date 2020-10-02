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Spor

Beşiktaş, Valentin Rosier transferini resmen açıkladı

02 Ekim 2020 23:20

Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan sağ bek Valentin Rosier transferini açıkladı. Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Valentin Rosier transferi Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan şu açıklama ile duyuruldu:

"Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş'a hoş geldin Valentin Rosier!

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