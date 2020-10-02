Beşiktaş, Valentin Rosier transferini resmen açıkladı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article-excerpt">Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan sağ bek <strong>Valentin Rosier</strong> transferini açıkladı. Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.</div>\n<div class="article-excerpt">\n<p>Valentin Rosier transferi Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan şu açıklama ile duyuruldu:</p>\n<p>"Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş'a hoş geldin Valentin Rosier!<img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/10/1601670265045-241099-524-x-506.jpg" alt width="524" height="506" /></p>\n</div>\n</body>\n</html>