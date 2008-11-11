Beşiktaş uzatmadı!..

Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor ile Beşiktaş, Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşılaştı.Grup karşılaşmalarına Gaziantepspor mağlubiyeti ile başlayan bordo-mavililer, Zapotocny'nin son dakikada kaydettiği golle Beşiktaş'a kendi evinde 2-1 yenilerek son sırada kaldı.Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken, ev sahibi Trabzonspor 14. ve 16. dakikalarda siyah-beyazlıların kalesinde önemli pozisyonlar yakaladı.Bordo-mavililer yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, oyunu kendi sahasında kabul ederek kontrataklarla rakip kalede etkili olmaya çalışan Beşiktaş, 33. dakikada Uğur İnceman'ın sert vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Bobo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarının ilk 10 dakikalık bölümünde iki takım da rakip kalede etkili olamazken, Trabzonspor'da 55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Egemen meşin yuvarlağı filelere göndererek skora 1-1 eşitlik getirdi.Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Zapotocny'nin kafa vuruşuyla topu ağlara göndermesiyle bir kez daha öne geçen Beşiktaş, son dakikada gelen golle Trabzonspor'u 2-1 yendi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 6'ya yükselterek A Grubu'nda ilk sıradaki yerini korurken, Trabzonspor ikinci maçında da sahadan puansız ayrılarak son sırada kaldı.Stat: Hüseyin Avni AkerHakemler: Bünyamin Gezer, Neşet Merdin, Muhittin GürsesTrabzonspor: Sylva, Serkan, Egemen, Song, Cale, Hüseyin, Selçuk, Colman, Yattara, Umut, Gökhan ÜnalBeşiktaş: Hakan, Gökhan, Seriç, Uğur, Bobo, Tello, Ekrem, İbrahim Üzülmez, Serdar Özkan, Zapotocny, İbrahim ToramanGoller: Dk. 33 Bobo (Beşiktaş), Dk. 55 Egemen (Trabzonspor), Dk. 90 Zapotocny (Beşiktaş)11. dakikada Yattara'nın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Selçuk'un sert şutunda, kaleci Hakan güçlükle topu kontrol etti.14. dakikada Yattara, ceza alanı sol köşesinde bomboş pozisyondaki Selçuk'a topu aktardı. Bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kalmasına karşın sırtı dönük olunca, meşin yuvarlağı Colman'a verdi. Arjantinli futbolcunun sert şutunda, kaleci Hakan güçlükle topu kontrol etmeyi başardı.16. dakikada ceza alanı önünde Gökhan'dan aldığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Umut, ayağındaki topu fazla açınca, kaleci Hakan meşin yuvarlağa sahip oldu.23. dakikada Serdar Özkan'ın sağ kanattan ortasında, kale alanındaki Bobo, yakın mesafeden istediği vuruşu yapamayınca, top kaleci Sylva'nın ellerinde kaldı.27. dakikada sağ kanatta Colman'ın pasında topla buluşan Gökhan Ünal, ceza alanına ortaladı. Ceza alanında uygun pozisyonda bulunan Umut'un yükselerek kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin solundan az farkla dışarıya çıktı.29. dakikada sağ taraftan Bobo'nun ceza alanının uzak köşesine yaptığı ortada top, Tello'nun önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin sağından dışarıya gitti.33. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Ekrem Dağ'ın yerden sert şutunda, kaleci Sylva elleriyle topu çeldi, ancak meşin yuvarlak Bobo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda da top filelerle buluştu: 1-0.41. dakikada orta alana yakın bölümde kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk, topu ceza alanına gönderdi. Hiçbir futbolcunun dokunamadığı meşin yuvarlak, yerden sekerek kaleye doğru giderken, son anda uzanan kaleci Hakan, topu kornere çelmeyi başardı.Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.52. dakikada Trabzonspor savunma oyuncularından seken topu önünde bulan Ekram Dağ'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin sağından az farkla dışarıya çıktı.55. dakikada sağ taraftan Serkan ve Yattara, serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Yattara'nın uzak direğe ortaladığı top, Beşiktaş savunma oyuncularından dönerek atağa katılan Egemen'in önünde kaldı. Bu fubolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.77. dakikada Serkan'ın ara pasında ceza alanı önünde topla buluşan Gökhan'ın sert şutunda, kaleci Hakan uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.90. dakikada sağ kanatta Tello'nun pasında topla buluşan Bobo, arka direğe ortaladı. Uzak köşede yükselen Zapotocny'nin kafa vuruşunda, top kaleci Sylva'nın sağından filelerle buluştu: 2-1.Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.