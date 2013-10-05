Beşiktaş, Eskişehir'de yarasını sardı

Beşiktaş zorlu Eskişehirspor deplasmanında 3 puanı Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle aldı. Olaylı derbi ve ardından MP Antalyaspor deplasmanında mağlup olan Beşiktaş bu galibiyetle adeta hayata döndü. Geçtiğimiz sezon MP Antalyaspor formasıyla ikinci yarılarda oyuna girerek gol atmasıyla adını duyuran Ömer Şişmanoğlu yine ikinci yarıda oyuna girerek golünü attı.

Süper Lig'de son iki maçını kaybeden Beşiktaş, Eskişehirspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi.

Düşük tempolu karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya Eskişehirspor etkili başlasa da oyuna sonrada giren Ömer Şişmanoğlu, 70. dakikada Fernandes'in asistinde topu ağlarla buluşturdu.

Maçın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca siyah-beyazlılar, 3 puanın sahibi oldu.

Ligdeki galibiyet sayısını 5'e yükselten Beşiktaş, Medical Park Antalyaspor mağlubiyetini de telafi etmiş oldu. Siyah-beyazlılar puanını 15'e yükseltti.

Evindeki ilk yenilgisi alan Eskişehirspor, iki maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Es-es 3. mağlubiyetini aldı ve 10 puanda kaldı.

PFDK'nın Galatasaray derbisinde hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verdiği Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic ise takımının başında sahaya çıkamadı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Fernandes'in Eskişehirspor ceza sahasının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Eneramo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden auta çıktı

14. dakikada Olcay'ın ara pasında hareketlenen Eneramo, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Eneramo'nun şutunda Boffin topu, ayaklarıyla uzaklaştırdı.

30. dakikada Veli'nin pasında topla buluşan Eneramo'nun yaklaşık 30 metreden attığı sert ve düzgün şutta meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

33. dakikada Beşiktaş, Necip'in düşürülmesi sonucu Eskişehirspor ceza sahasının sol çarprazından serbest vuruş kullanma hakkı kazandı. Fernandes'in doğrudan kaleye gönderdiği şutta kaleci Boffin, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

38. dakikada Erkan'ın pasında toplu buluşan Erman'ın Beşiktaş kalesine yaklaşık 25 metre uzaklıktan attığı sert şutta, siyah-beyazlı savunma oyuncularına çarpan top, kale direğinin yanından az farkla kornere çıktı.

45. dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta top, Beşiktaş kale direğine çarpıtarak tehlike bölgesinden uzaklaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi

İkinci yarıya daha etkili başlayan Eskişehirspor oldu. Beşiktaş ön alanda baskıyla başlaması dikkat çekerken, tempo; ilk yarıya oranla daha yükseldi.

58 ve 62. dakikalarda Beşiktaş, uzaktan şutlarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalıştı. Ruud Boffin önce Gökhan'ın şutunda başarılı olurken, bir sonraki pozisyonda da Eneramo'nun vuruşunda ayaklarıyla pozisyonu uzaklaştırdı.

Maçın 63. dakikasında Beşiktaş ilk oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Eneramo kenara gelirken, Ömer Şişmanoğlu sahadaki yerini aldı.

68. dakikada yakaladığı pozisyonu değerlendiremeyen Beşiktaş, bu pozisyonun hemen ardından golü buldu. Sol kanattan son çizgiye inen Fernandes'in ortasında, üç Eskişehirsporlu oyuncu arasında bomboş kalan Ömer Şişmanoğlu; çok rahat bir pozisyonda kafayla topu ağlarla buluşturdu.

Golden sonra Eskişehirspor'un baskısı artarken, oyunun temposu daha da yükseldi ama Beşiktaş savunması ve kaleci Tolga Zengin gole izin vermedi.

90+3. dakikada Beşiktaş kalesinde karambol yaşandı. Kullanılan köşe vuruşunda; kale ağzında büyük bir karambol yaşandı. Özgür Çek'in altı pas üzerine doğru ortasında Jerry Akaminko topu kontrol etmek istedi. Ancak topun hakimiyetini sağlayamadı ve top açıldı. Jerry Akaminko'dan seken top bu kez Veysel Sarı'nın önünde kaldı. Bekletmeden vuruşunda top çizgi üzerinde bekleyen Veli Kavlak'a çarptı. Veysel Sarı dönen topa tekrar vurmak istese de bu sırada kaleci Tolga Zengin'e faul yapıldı.

Mücadelenin 90 dakikası Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.