Beşiktaş 'UEFA'lık oldu

T24 - Beşiktaş'ın başı Fabian Ernst, Ailton ve Volkan Ünlü transferlerinden dolayı belaya girdi. Shalke 04 Kulübü, Beşiktaş'ı alacaklarından dolayı UEFA ve FİFA'ya şikayet etti.



Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Shalke 04 Kulübü, Beşiktaş'a verdiği 3 futbolcunun transferinden doğan alacaklarını alamadığı için Beşiktaş'ı UEFA ve FİFA'ya şikayet etti. Shalke, UEFA ve FİFA'ya çektiği faksla Volkan Ünlü'nün transferinden 3.446 euro, Ailton'un transferinden 1.319 euro ve Fabian Ernst'in transferinden 263.158 euro taksitleri ve toplamdaki 1.518.948 euro alacağını Beşiktaş Spor Kulübünden tahsil edemediğini yazdı.



Shalke Kulübü'nün yöneticileri, Türk - Alman ilişkilerinin bozulmaması için bugüne kadar herhangi bir işlem başlatmadıklarını belirtirken, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in de kendileriyle muhatap olmadığı için böyle bir girişimde bulunduklarını ifade etti. Shalke'nin UEFA ve FİFA'ya şikayet ettiği Beşiktaş Kulübü'nün ise bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.



