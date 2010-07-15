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Spor

Beşiktaş UEFA ön elem maçında Vikingur'la karşılaşıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile bugün karşı karşıya geliyor.

15 Temmuz 2010 03:00

T24- BJK İnönü Stadı'nda saat 21:00'de başlayan maçı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Igor Egorov yönetirken, yardımcılıklarını Vladislav Khodeev ve Andrey Malorodov yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Viacheslav Popov.
        
Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki ilk resmi maçında zayıf rakibi karşısında farklı skorlu galibiyeti amaçlıyor. Karşılaşmanın rövanşı 22 Temmuz Perşembe günü Faroe Adaları'nda oynanacak ve 3. ön eleme turuna yükselecek ekip belli olacak.



107 YILLIK BEŞİKTAŞ, 2 YILLIK VİKİNGUR'A KARŞI

107 yıllık geçmişi bulunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın sadece 2 yıllık geçmişi bulunan Faroe  Adaları temsilcisi Vikingur ile karşılaşıyor.
        
GI Gota ve Leirvik IF takımlarının 2008 yılında birleşmesiyle kurulan Vikingur takımı, 1903 yılında kurulan Beşiktaş karşısında mücadele ediyor.
        
Faroe Adaları'nda devam eden 10 takımlı ligde 14 maçta 18 puan toplayan Vikingur, 6. sırada bulunuyor. Maçlarını 2 bin kişilik Serpugerdi Stadı'nda oynayan Vikingur, yeni adıyla ilk sezonunda Faroe Adaları Ligi'ni 5. sırada, geçen sezonu ise 3. sırada tamamlayıp, Faroe Adaları Kupası'nı kazanmayı başardı.
        
Vikingur takımının kadrosunda 2 yabancı futbolcu bulunuyor. Macar kaleci Geza Turi ve Sırp orta saha oyuncusu Nenad Stankovic, Vikingur'da forma giyiyor.


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