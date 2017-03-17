Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde

İstanbul'daki rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 4-1 yenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Kara Kartalları farka götüren ve tur atlatan golleri 10. dakikada Vincent Aboubakar, 22 ve 75. dakikalarda Ryan Babel ve 84. dakikada Cenk Tosun attı.

Vodafone Arena'da oynanan mücadelede Olympiakos'un golünü ise 31. dakikada Elyounoussi kaydetti

Beşiktaş'ın karşılaşmadaki ilk golünü atan Aboubakar, 39. dakikada orta sahada topsuz alanda rakibine kafa attığı için direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Beşiktaş, serinin 10 Mart'ta oynanan ilk maçında Olympiakos'la 1-1 berabere kalarak tur için avantaj elde etmişti.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı maçta sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer alamayan Gökhan Gönül ile Ricardo Quaresma, Olympiakos karşısında forma giydi.

Cenk Tosun ise son maçlarla gösterdiği düşük performans nedeniyle maça yedek kulübesinde başladı.

Beşiktaş taraftarladı, çeyrek final yolundaki önemli maçta Vodafone Arena'yı tamamen doldurdu.

Karşılaşmayı 40 bine yakın taraftar izledi.