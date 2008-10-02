Beşiktaş turu geçmeye çok yakın

UEFA Kupası 1. tur rövanşına çıkan Beşiktaş, Metalist karşısında galibiyet arayacak.
Nasıl tur atlar?
İstanbul’daki ilk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş’ın her türlü galibiyet ve beraberliği tur için yeterli olacak. 1-0’lık yenilgisi maçı uzatacak. Bunun dışındaki tek farklı yenilgiler de siyah-beyazlılara yarayacak. Ancak iki veya daha farklı mağlubiyetler, Beşiktaş’ın UEFA Kupası’ndan elenmesine yol açacak.
METALİST
Goriainov
Valyayev
Edmar
Konyyushenko
Sliusar
Obradovic
Maidana
Trisovic
Gueye
Devic
Jaja
BEŞİKTAŞ
Hakan
G.Zan (S.Kurtuluş)
Zapatocny
İ.Toraman
Seriç
Cisse
Uğur
Holosko
Tello
Delgado
Bobo
STAT: Metalist
SAAT: 20.00
YAYIN: Show TV
HAKEM: Jacek Granat (Polonya)