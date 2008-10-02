Beşiktaş turu geçmeye çok yakın

UEFA Kupası 1. tur rövanşına çıkan Beşiktaş, Metalist karşısında galibiyet arayacak.



Nasıl tur atlar?



İstanbul’daki ilk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş’ın her türlü galibiyet ve beraberliği tur için yeterli olacak. 1-0’lık yenilgisi maçı uzatacak. Bunun dışındaki tek farklı yenilgiler de siyah-beyazlılara yarayacak. Ancak iki veya daha farklı mağlubiyetler, Beşiktaş’ın UEFA Kupası’ndan elenmesine yol açacak.



METALİST



Goriainov

Valyayev

Edmar

Konyyushenko

Sliusar

Obradovic

Maidana

Trisovic

Gueye

Devic

Jaja



BEŞİKTAŞ



Hakan

G.Zan (S.Kurtuluş)

Zapatocny

İ.Toraman

Seriç

Cisse

Uğur

Holosko

Tello

Delgado

Bobo



STAT: Metalist

SAAT: 20.00

YAYIN: Show TV

HAKEM: Jacek Granat (Polonya)





