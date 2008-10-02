T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş turu geçmeye çok yakın

UEFA Kupası 1. tur rövanşına çıkan Beşiktaş, Metalist karşısında galibiyet arayacak.

02 Ekim 2008 03:00

UEFA Kupası 1. tur rövanşına çıkan Beşiktaş, Metalist karşısında galibiyet arayacak.

Nasıl tur atlar?

İstanbul’daki ilk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş’ın her türlü galibiyet ve beraberliği tur için yeterli olacak. 1-0’lık yenilgisi maçı uzatacak. Bunun dışındaki tek farklı yenilgiler de siyah-beyazlılara yarayacak. Ancak iki veya daha farklı mağlubiyetler, Beşiktaş’ın UEFA Kupası’ndan elenmesine yol açacak.

METALİST

Goriainov
Valyayev
Edmar
Konyyushenko
Sliusar
Obradovic
Maidana
Trisovic
Gueye
Devic
Jaja

BEŞİKTAŞ

Hakan
G.Zan (S.Kurtuluş)
Zapatocny
İ.Toraman
Seriç
Cisse
Uğur
Holosko
Tello
Delgado
Bobo

STAT: Metalist
SAAT: 20.00
YAYIN: Show TV
HAKEM: Jacek Granat (Polonya)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24