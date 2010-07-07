-BEŞİKTAŞ, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR SANKT JOHANN (A.A) - 07.07.2010 - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının Avusturya bölümünü bugün noktalıyor. Çalışmalarını Pongau bölgesinde sürdüren siyah-beyazlılar, bu sabah kondisyoner Carlos Cascallana yönetiminde, konakladıkları otelin çevresinde bir süre yürüyüşe çıktılar, daha sonra otelin salonunda yenilenme çalışması yaptılar. Yürüyüş sırasında yan yana gelen Nihat Kahveci ile yeni transfer Ricardo Quaresma'nın İspanyolca sohbet ettikleri gözlendi. Siyah beyazlı ekip, kamp programı çerçevesinde dün akşam Avusturya 2. Ligi'nden SV.Grödig takımına karşı sahaya çıkmış ve karşılaşmayı 2-2 berabere noktalamıştı. Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini biri penaltıdan olmak üzere 23. ve 43. dakikalarda Bobo kaydetmişti. Yeni sezona hazırlık çalışmalarını bugün noktalayan Beşiktaş ekibi, kara yoluyla geçeceği Almanya'nın Münih kentinden TSİ 19.10'da uçakla Türkiye'ye hareket edecek.