T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ, TÜRKİYE KUPASI'NI İADE EDİYOR İSTANBUL (A.A)

14 Temmuz 2011 20:07

-BEŞİKTAŞ, TÜRKİYE KUPASI'NI İADE EDİYOR İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Beşiktaş Kulübü, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmada asbaşkan Serdal Adalı, futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateş'in tutuklanmasının ardından, geçen sezon kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası'nı Futbol Federasyonu'na iade etme kararı alırken, federasyonun siyah-beyazlıların bu teklifine olumlu yanıt verdiği bildirildi.   Kulüp ikinci başkanı Metin Keçeli ve genel sekreter Fahrettin Curoğlu ile birlikte Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı İstinye'deki federasyon binasında ziyaret eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, çıkışta yaptığı açıklamada, bu taleplerine olumlu yanıt aldıklarını söyledi. Demirören'in açıklaması şöyle: ''Sayın Aydınlar ile arkadaşlarımızın durumunu değerlendirdik. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, Beşiktaş camiası, Beşiktaş Kulübü olarak Türk adaletine ve hukukuna olan inancımız sonsuzdur. Beşiktaş Yönetim Kurulu olarak bütün arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inancımız sonsuzdur. Ancak bir hataları varsa zaman içinde ispat edilecektir, Beşiktaş da gerekli işlemleri yapacaktır. Biz bugün Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a Beşiktaş Kulübü'nün kupasını iade etmek istediğimizi söyledik. Çünkü arkadaşlarımıza güvenim sonsuz. Bu süreç tamamlandığında, arkadaşlarımız aklandığında kupamızı geri alırız. Daha detaylı açıklamayı sonra yapacağız. Federasyon olumlu yanıt verdi.'' Demirören, ''Tayfur Havutçu'nun sözleşmesi iptal edilecek mi'' sorusuna, ''Kendisinin müracaatı olması lazım, hukuki süreçte. Bir haftalık sürede onu değerlendirip, o süreçten sonra karar vereceğiz'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24