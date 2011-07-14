-BEŞİKTAŞ, TÜRKİYE KUPASI'NI İADE EDİYOR İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Beşiktaş Kulübü, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmada asbaşkan Serdal Adalı, futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateş'in tutuklanmasının ardından, geçen sezon kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası'nı Futbol Federasyonu'na iade etme kararı alırken, federasyonun siyah-beyazlıların bu teklifine olumlu yanıt verdiği bildirildi. Kulüp ikinci başkanı Metin Keçeli ve genel sekreter Fahrettin Curoğlu ile birlikte Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı İstinye'deki federasyon binasında ziyaret eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, çıkışta yaptığı açıklamada, bu taleplerine olumlu yanıt aldıklarını söyledi. Demirören'in açıklaması şöyle: ''Sayın Aydınlar ile arkadaşlarımızın durumunu değerlendirdik. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, Beşiktaş camiası, Beşiktaş Kulübü olarak Türk adaletine ve hukukuna olan inancımız sonsuzdur. Beşiktaş Yönetim Kurulu olarak bütün arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inancımız sonsuzdur. Ancak bir hataları varsa zaman içinde ispat edilecektir, Beşiktaş da gerekli işlemleri yapacaktır. Biz bugün Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a Beşiktaş Kulübü'nün kupasını iade etmek istediğimizi söyledik. Çünkü arkadaşlarımıza güvenim sonsuz. Bu süreç tamamlandığında, arkadaşlarımız aklandığında kupamızı geri alırız. Daha detaylı açıklamayı sonra yapacağız. Federasyon olumlu yanıt verdi.'' Demirören, ''Tayfur Havutçu'nun sözleşmesi iptal edilecek mi'' sorusuna, ''Kendisinin müracaatı olması lazım, hukuki süreçte. Bir haftalık sürede onu değerlendirip, o süreçten sonra karar vereceğiz'' yanıtını verdi.