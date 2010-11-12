Beşiktaş Türkiye Kupası'nda da yenildi

T24 - Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a 1-0 yenilerek kupaya kötü bir başlangıç yaptı. Antep Belediye'de Eren'in attığı gol görülmeye değerdi.





Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu'nun favorilerinden Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluk için yarıştığı rakiplerinin çok gerisinde kalan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarına da kötü başladı. Beşiktaş, rakibine 1-0 yenilmekten kurtulamadı.

Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan maçın 26. dakikasında sahneye Eren çıktı. Beşiktaş defansından seken topla buluşan Eren yaklaşık 25 metreden topa mükemmel vurdu. Siyah-beyazlı takımın kalecisi Cenk topu ancak ağlarında görebildi ve Gaziantepspor Belediye 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra beraberlik için baskısını arttıran Beşiktaş, belki de maçın en önemli pozisyonunu 33. dakikada buldu. Sol kanattan yapılan ortada, 6 pas içinde bomboş pozisyonda bulunan İbrahim Toraman zor olanı yaptı ve kafasıyla topu dışarı attı. Maçın ilk yarısı 1-0'lık sonuçla ev sahibinin üstünlüğü ile bitti.

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma hareketlendi. Portekizli yıldız siyah-beyazlıların ikinci yarıda bulduğu 3 pozisyonun da kahramanıydı. 50. dakikada sol kanattan son çizgiye inen yıldız oyuncunun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

71. dakikada bu kez uzaktan şansını deneyen Quaresma'nın şutu az farkla auta çıktı. 79. dakikada ise Portekizli yıldız mutlak bir golden yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Quaresma topa vuramadan kaleci ayaklarına yatarak topu aldı ve maç 1-0 Antep Belediye'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Maç boyunca etkisiz bir oyun sergileyen siyah-beyazlıların ligdeki kötü gidişatı kupaya da yansıdı ve kara bulutlar bu maçta da dağılmadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster'in kaçan gol pozisyonları sonrası verdiği tepkiler ise yaşanan sıkıntının açık bir göstergesiydi.



GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 0



Stat: Kamil Ocak

Hakemler: İlker Meral, Serkan Malkoç, Nihat Samuk

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Kazım, Cihan Can, Uğur Tülümen (Dk. 87 Ferit Cömert), Kenan Arslanoğlu (Dk. 64 Serdar Deliktaş), Ramazan Altıntepe, Eren Özen, Mustafa Marangoz, Recep Yaşar, Osman Fırat, Erkam Reçmen (Dk.86 Buğra Erdoğan), Hakan Macit

Beşiktaş: Cenk, İsmail Köybaşı, Fink, Quaresma, Nihat Kahveci (Dk. 60 Onur Bayramoğlu), Hilbert, Bobo, Tabata (Dk. 74 Holosko), Necip Uysal (Dk. 74 Yusuf), İbrahim Toraman, Ersan Gülüm

Gol: Dk. 26 Eren Özen (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 89 Quaresma, Dk. 90 Yusuf, Dk. 90 İsmail Köybaşı, Dk. 90 İbrahim Toraman (Beşiktaş)

