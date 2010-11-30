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Spor

BEŞİKTAŞ, TUNCELİ'DE FUTBOL VE BASKETBOL OKULU AÇACAK TUNCELİ (A.A)

30 Kasım 2010 16:02

-BEŞİKTAŞ, TUNCELİ'DE FUTBOL VE BASKETBOL OKULU AÇACAK TUNCELİ (A.A) - 30.11.2010 - BJK Spor Okulları Sorumlu Yöneticisi Nedim Sarsmaz ve Spor Okulları Genel Koordinatörü Ufuk Pak, Tunceli'de açmayı planladıkları spor okulları için incelemelerde bulundu. Tunceli Vali Vekili Oğuz Alp Çağlar ile valilik toplantı salonunda bir süre görüşen Nedim Sarsmaz ve Ufuk Pak, Tunceli'ye futbol ve basketbol spor okullarını bir an önce açacaklarını söylediler. Bölgesel amatör ligde mücadele eden Dersimspor'un ilde önemli bir heyecan yarattığını ifade eden Vali Vekili Oğuz Alp Çağlar, ''İnsanları en çok peşinden sürükleyen branş futbol. Siyasi arenada bir araya gelmeyecek insanlar, spor olduğu vakit şu siyasi parti bu siyasi parti ayrımı yapmadan herkes tribünde Dersimsporlu'' dedi. Beşiktaş Spor Okulları Sorumlu Yöneticisi Sarsmaz ise, ''Bizim spor okullarımız, Urfa'da, Van'da, Diyarbakır'da ve Mardin'de var. Niçin Tunceli'de olmasın. Onun için geldik ve tesisleri yerinde görmek istiyoruz'' diye konuştu. Dersim halkına istediği alanlarda spor yapmasını teşvik etmek ve yardım etmek amacıyla Tunceli'de olduklarını anlatan Sarsmaz, ''Öncelikle futbol, basketbol, atletizm ve cimnastik konularında neler yapabiliriz bunun tespitini çıkaracağız. Bunu yönetim kuruluna sunacağız daha sonra Tunceli'ye dönecek sonuçları. Futbol ve basketbol okulu açılacak, bu iki okul garanti'' dedi.

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