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Spor

Beşiktaş transferi 3 oyuncuyla kapatmayı hedefliyor

Aboubakar, Nasri ve Indi öncelikli hedefler...

24 Ağustos 2016 21:26

Beşiktaş 31 Ağustos'ta kapanacak transfer dönemi öncesi forvet, orta saha ve stoper oyuncusu çalışmalarına hız verdi. Öncelikle forvet transferini tamamlamak isteyen Başkan Fikret Orman, Porto'dan Vincent Aboubakar'ı kiralamak için yeniden Portekiz'e gitti. Porto'da Kamerunlu oyuncu konusunda son görüşmeleri yapacak olan Başkan Orman, Portekiz ekibi ile anlaşma sağlamaya çalışacak. Aboubakar transferinde sorun çıkması halinde ise Dinamo Kiev'den Dieumerci Mbokani gündeme alınacak.

Eurosport'taki habere göre, bir süre önce 30 yaşındaki oyuncu ve Ukrayna ekibi ile el sıkışan yönetim, Aboubakar'ın alternatifi olarak Mbokani'yi hazırda bekletiyor. Beşiktaş'ın forvet için diğer adayı ise Samuel Eto'o... Golcü oyuncuyu kadroya katmak için temaslarını sonlandırmayan yönetim, Antalyaspor ile anlaşılması halinde Eto'o'yu da kadrosunda katmayı istiyor.

 

Stoperde hedef Indi 

 

Başkan Fikret Orman Porto'da Aboubakar'ın yanı sıra stoper Martins Indi için de yeni teklifte bulunacak. Portekiz ekibi Hollandalı futbolcusunu kiralamaya yanaşmasa da siyah beyazlılar Indi konusunda ısrarına devam ediyor.

 

Nasri için İngiltere'deler 


Orta saha pozisyonunda ilk aday olan Samir Nasri transferinde de temaslar İngiltere'de sürüyor. Başkan Orman Portekiz'e giderken transfer komitesindeki yöneticiler İngiltere'de Nasri transferini yürütüyor. Fransız oyuncunun kiralanması için Manchester City ile anlaşma sağlamaya çalışan komite, bu transferi de kısa süre içinde tamamlamayı planlıyor.

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