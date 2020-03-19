Beşiktaş transfere erken başladı

Sezon sonunda kulüple sözleşmesi sona erecek olan; Loris Karius, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby’yle yollarını ayıracak olan ve ek olarak Caner Erkin, Adem Ljajic gibi futbolcuları da gönderme ihtimali bulunan Beşiktaş, düşük bütçeli ve kaliteli bir takım oluşturacak.



Bu doğrultuda çalışmalara başlayan transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın; İtalya Serie A ekibi Roma’nın 28 yaşındaki stoperi Juan Jesus ve Kayserispor’un tecrübeli orta sahası Mensah’a ek olarak listeyi daha da genişletmeye başladığı kaydedildi.

Fanatik'in haberine göre; Loris Karius’un yerine yerli bir kaleci transfer etmeyi planlayan siyah-beyazlıların, Başakşehir’in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan’ı ilk aday olarak belirlediği öğrenildi.



Torunoğulları’nın ek olarak Hollanda Ligi’nden kaleci konusunda birçok isimle görüşme halinde olduğu bildirildi.

Golcü ya Hollanda'dan ya Belçika'dan

Öte yandan forvet bölgesine de Burak Yılmaz’la rekabet edebilecek bir isim kazandırmayı planlayan başarılı yöneticinin, bu konuda ekibiyle Hollanda ve Belçika’da oyuncu arayışında olduğu ifade edildi.



Sezon sonunda 7-8 oyuncuyla yollarını ayırmayı düşünen yönetimin, bu isimlerin yerini doldurmak için çalışmalarını sezon bitmeden tamamlaması bekleniyor.