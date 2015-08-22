Karadeniz fırtınası Kartal'ı evinde avladı: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda galibiyet için mücadele ediyor. Sezona üç puanla başlayan iki ekipte bu maçı kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Beşiktaş'ta zorlu mücadele öncesinde geçen haftanın kadrosuna göre tek bir değişiklik yaşandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Dusko Tosic zorlu maçta forma giyemiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Dusko Tosic'in yokluğunda ise sol bekte Motta'ya görev verdi.

Konuk ekipte Teknik Direktör Shota Arveladze, Oscar Cardozo'nın yerine Dame N'Doye'ye Medjani'nin yerine de Aykut Demir'e ilk onbirde şans tanıdı.

Trabzonspor forması altında geçmişte büyük başarılar yaşayan Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında eski takımına karşı mücadele verecek.



Karşılaşmanın önemli anları

10. dakikada Yusuf'un sağdan kullandığı serbest atışta ön direkte yükselen Mustafa kafa vuruşunu yaptı ancak top faklı şekilde auta çıktı.



17. dakikada Yusuf sağdan sürüklediği atakta son çizgiye inerek ortasını yaptı. Arka direkte dar açıda kafa vuruşunu gerçekleştiren N'Doye meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.



19. dakikada Olcay'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda, kaleci Onur üzerine gelen topu güçlükle kornere tokatladı.



25. dakikada Erkan'ın uzaktan şutunda kaleci Tolga yatarak, köşeye giden topun sahibi oldu.



32. dakikada Yusuf'un pasıyla sağdan ceza alanına giren Özer'in vuruşunda top savunmada Ersan'a çarparak kornere gitti.



İlk yarının kalan dakikalarında iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

49. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ricardo Quaresma'nın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Töre, topu soluna çektikten sonra şutunu çekiyor ancak Onur Kıvrak bu şutu kornere çeldi.

53. dakikada Stephane M`bia'nın sağ kanattan gönderdiği uzun pası Dame N'Doye kafayla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda bulunan Yusuf Erdoğan'a indiriyor. Yusuf Erdoğan yerden düzgün bir vuruşla topu Beşiktaş ağları ile buluşturuyor. 0-1



57. dakikada Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Gökhan Töre, Ricardo Quaresma ile paslaşarak kullanıyor. Quaresma topla buluşur buluşmaz ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekiyor, yan direğe çarpan top kaleci Onur Kıvrak'ı yanıltıyor ve top ağlarla buluşuyor. 1-1

60. dakikada Beşiktaş'ta Quaresma ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

84. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı pozisyonda, ceza sahası dışında topla buluşan Erkan Zengin'in vuruşuyla, Trabzonspor 2-1 öne geçti.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen



Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Adem Gülüm, Motta, Hutchinson, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Olcay Şahan, Cenk Tosun



Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Cavanda, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Constant, Mbia, Okay Yokuşlu, Yusuf Erdoğan, Özer Hurmacı, Erkan Zengin, N'Doye



Sarı kartlar: Dk. 22 M'bia (Trabzonspor), Dk. 24 Motta, Dk. 45+1 Quaresma (Beşiktaş)

