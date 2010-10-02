-BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde basına kapalı olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idmanda siyah-beyazlıların taktik ve şut çalışmaları yaptıkları bildirildi. Tedavileri süren Fatih Tekke, Ekrem Dağ, Erhan Güven, Nihat Kahveci, Sivok ve Quaresma'nın idmana katılmadığı açıklandı. Beşiktaş kafilesi akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gidecek.