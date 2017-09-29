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Spor

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

29 Eylül 2017 22:59

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig\'in 7\'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakikaya yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, pas çalışması, 5\'e 2 çalışma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00\'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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