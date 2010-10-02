-BEŞİKTAŞ TRABZON'DA 3 PUAN PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak haftanın önemli maçını hakem Kuddusi Müftüoğlu yönetecek. Ligde yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan siyah-beyazlılar, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i yenmenin moraliyle, zorlu Trabzon deplasmanında da galibiyeti amaçlıyor. Beşiktaş'ta, Rapid Wien maçında sakatlanan ve yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Quaresma'nın yanı sıra, tedavileri süren Fatih Tekke, Ekrem Dağ ve Erhan Güven de yarınki maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda ayrıca, sağ arka adalesinde çekme olan Ferrari ve sol uyluğunda darbeye bağlı kanama olan Bobo, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Kasıklarında ağrı bulunan Nihat Kahveci'nin ise bugünkü idman öncesinde tekrar kontrolden geçeceği açıklandı. Beşiktaş, Trabzonspor maçı için son hazırlıklarını bu sabah yapacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gidecek.