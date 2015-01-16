Beşiktaş Tolgay Arslan'la anlaştı

Beşiktaş, Hamburg'da forma giyen Tolgay Arslan'la anlaştı. Bonservis için kulübüne 500 bin Euro teklif eden siyah beyazlılar, olumlu yanıt aldıkları taktirde gurbetçi futbolcuya hemen imza attıracak.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu her konuda ikna eden Beşiktaş yönetimi, bonservis için Hamburg Kulübü'ne 500 bin Euro önerdi.



Teklifi değerlendirmeye alan Alman ekibinin yöneticileri, olumlu yanıt verdikleri an Tolgay, resmen Beşiktaşlı olacak. Hamburg'un en geç yarına kadar cevap vermesi bekleniyor.

Başta Trabzonspor olmak üzere birçok Süper Lig kulübünün transfer listesinde yer alan Tolgay Arslan, hem Alman hem Türk pasaportu taşıyor. Borussia Dortmund altyapısında yetiştikten sonra 2009 yılında Hamburg'a transfer olan genç futbolcu, 2010-11 sezonunda Alemania Aachen takımında kiralık oynadıktan sonra Hamburg'a döndü.

Tolgay Arslan bu sezon 15 resmi maçta 2 asist yaptı.