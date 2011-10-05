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Spor

Beşiktaş tempo düşürecek İSTANBUL (A.A)

05 Ekim 2011 16:20

-Beşiktaş tempo düşürecek İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele veren Beşiktaş, uzun bir aradan sonra tempo düşürecek. Ligde son olarak Gaziantepspor ile deplasmanda karşılaşan, ancak bu maçın ardından rakiplerinin aksine çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta futbolcular, yarınki idmanın ardından 3 gün izin yapacak. Siyah-beyazlı oyuncular, yarın sabah gerçekleştirilecek antrenmanın ardından 3 gün izne çıkacak. Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını 10 Ekim Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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