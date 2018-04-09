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Spor

Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 29'uncu haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı

09 Nisan 2018 23:53

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 29\'uncu haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maçlar yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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