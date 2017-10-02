Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şeref Çiçek: Lens 2. golü atsa sonuç farklı olabilirdi

Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan derbideki hareketleri nedeniyle 1 maç ceza alan teknik direktör Şenol Güneş'in yerine Beşiktaş'ın başında çıkan teknik sorumlu Şeref Çiçek, Trabzonspor karşılaşmasının kilit noktasının Jeremain Lens'in kaçırdığı pozisyon olduğunu söyledi.

Hollandalı futbolcu, müthiş bir deparla ceza alanına sokulduğu pozisyonda golü bulabilse maçın sonucunun farklı olacağını ifade eden Çiçek, karşılaşmanın seyir zevkinin yüksek olduğunu vurguladı.

Şeref Çiçek'in maç sonu açıklamaları şöyle:

"Seyredenler açısından güzel bir maç oldu. 4 tane gol var, çok fazla pozisyon oldu. İkinci yarı özellikle git-gel çok fazla oldu. Biz de, Trabzonspor da kazanmak istedi.

2. yarı bir gol daha atabilsek, Lens pozisyonu değerlendirebilse farklı olabilirdi. Çok istedik maçı ama olmadı. Maçın kırılma anı Lens'in kaçırdığı pozisyondu. Orada atsak 3-1 olurdu, sanıyorum ki oradan kaybetmezdik. Trabzonspor çok iyi bir takım."