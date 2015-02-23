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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic: Oyunu zorlayamadık, enerjimiz çok düşüktü

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Eskişehirspor'a deplasmanda 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi

23 Şubat 2015 01:14

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Eskişehirspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ikinci yarısında enerjilerinin çok düşük olduğunu ve oyunu zorlayamadıklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Eskişehirspor'a deplasmanda 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Eskişehirspor'un kazanmayı hakettiğini söyleyerek sözlerine başlarken, "İlk yarıda iyiydik. Şanssız bir şekilde geri düştük. İkinci yarıda enerjimiz çok düşüktü. Oyunu zorlayamadık: Bazı oyuncuları oyuna koyduk, ama pozisyon yaratamadık. Eskişehir bizden daha zinde ve sağlamdı. Kazanmayı hakettiler" dedi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Gökhan Töre ve Atiba'yı 2. yarıda oyuna soktuğunun hatırlatılması üzerine Bilic, "Bunun etkisi oldu. Gökhan'ın da sakatlığı vardı. rotasyon yapmak zorundaydık. Liverpool maçı üzerimizde ciddi bir etki yarattı. Maçta bunu siz de hissetmişsinizdir. Yeterli değildik" diyerek rotasyonun nedenini açıkladı.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Hırvat teknik adam, "Üzgünüz ama professyoneliz bunu bir kenara bırakacağız. Sadece Liverpool'a değil bir sonraki lig maçına da hazırlanacağız. Oyuncularım bu akşam oldukça yorgundu. Liverpool maçına dört gün daha var. En iyi şekilde hazırlanıp o maça hazır bir şekilde çıkacağız" diye konuştu.

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