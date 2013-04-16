Beşiktaş tek golle geçti

Beşiktaş'tan kritik galibiyet... Spor Toto Süper Lig'de 8 maçın 7’sinin 1-0 bittiği 29. haftada Beşiktaş da M.P. Antalyaspor'u Olcay'ın golüyle 1-0 yendi. Siyah beyazlılar bu galibiyetle Avrupa Kupaları’na katılma yolunda önemli bir engeli aştı.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, 29. haftanın son maçında Medical Park Antalyaspor’u İnönü Stadı’nda ağırladı.

Beşiktaş, Olcay Şahan’ın ikinci yarıda attığı golle M.P. Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Avrupa hedefi yolunda önemli bir galibiyet alan siyah beyazlılar puanını 49’a çıkardı. Sahadan puansız ayrılan M.P. Antalyaspor ise 40 puanda kaldı ve rakibiyle arasındaki farkı eritme şansını kullanamadı.

Beşiktaş sahaya McGregor, Hilbert, Escude, Ersan Gülüm, Gökhan Süzen, Holosko, Necip Uysal, Veli Kavlak, Olcay Şahan, Fernandes ve Mustafa Pektemek 11’i ile çıkarken; Medical Park Antalyaspor’da Ndjock, Koray Arslan, Emre Güngör, Deniz Barış, Ergün Teber, Isaac, İbrahim Dağaşan, Aissati, Murat Duruer, Tita ve Diarra 11’i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf M.P. Antalyaspor oldu. Konuk ekip 6. dakikada Tita ve Diarra ile gole çok yaklaştı, ancak kaleci McGregor topun ağlarla buluşmasına izin vermedi. Oyunda dengeyi kuran Beşiktaş, rakip kaleye daha fazla gitmeye başladı. Siyah beyazlı futbolcular da son vuruşlarda etkili olamayınca takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Maçın ikinci devresi hızlı başladı. M.P. Antalyaspor kalesinde önemli pozisyonlar üreten Beşiktaş, aradığı golü 57. dakikada Olcay Şahan ile buldu. Beşiktaş atağında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Oğuzhan, ara pasıyla Olcay Şahan’ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Olcay, yerden düzgün bir vuruşla topu rakip takımın ağlarına gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başlayan M.P. Antalyaspor’un savunmada verdiği açıkları değerlendirmek isteyen siyah beyazlılar, 65. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde boş pozisyonda topla buluşan Mustafa Pektemek’in vuruşunda kaleci Ndjock gole izin vermedi.

M.P. Antalyaspor kalesine yüklenmeye devam eden Beşiktaş, önemli fırsatlar yakalamasına rağmen farkı 2’ye çıkarmayı başaramadı. Kendi sahasından hızlı çıkarak siyah beyazlıların kalesinde gol arayan konuk ekip de son vuruşlarda başarılı olamayınca Beşiktaş sahadan 1-0’lık sonuçla galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar



7. dakikada Isaac'in sağ kanattan ceza alanına ortaladığı top, Beşiktaş savunmasını geçerek arka direkte müsait durumdaki Tita'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci McGregor'un çelmeyi başardığı meşin yuvarlak, altıpasın önündeki Diarra'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun düzelterek yaptığı vuruşta yine McGregor uzandı ve topu kornere gönderdi.

15. dakikada Murat'ın sol taraftan ceza alanına ortaladığı topla buluşan Diarra'nın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak McGregor'da kaldı.

21. dakikada Holosko'nun kaleyi cepheden gören pozisyonda ceza alanı çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

24. dakikada Fernandes'in sağ çaprazdan kullandığı vuruşta topa kaleci Ndjock ile yükselen Mustafa Pektemek kafa vuruşunu yaptı ancak Deniz Barış, çizgi üzerinden meşin yuvarlağı çıkarttı.

40. dakikada Hilbert'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Mustafa Pektemek, iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Medical Park Antalyaspor savunmasında Emre'ye çarpan meşin yuvarlak, kornere çıktı.

Kalan dakikalarda iki takım adına da önemli bir pozisyon olmadı ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.