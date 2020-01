Beşiktaşlı taraftarlardan "Come back Mario Gomez" kampanyası

Beşiktaş taraftarı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye veda ettiğini açıklayan Mario Gomez'den ümidini kesmedi. Taraftarlar, sosyal medyada Mario Gomez'in geri dönmesi için kampanya başlattı.

Gomez, Türkiye'de yaşanan terör olayları ve darbe girişiminin ardından Beşiktaş'tan ayrılacağını açıklamıştı

Mario Gomez'in ayrılık kararına tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medya aracılığı ile Alman yıldıza mesaj gönderiyor. Bu kapsamda ortaya çıkan #ComeBackMarioGomez (geri dön Mario Gomez) etiketi, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

I have to tell you Besiktas fans something personally...https://t.co/f8mnSWUvR2

Çok Tesekkürler #blackeagle pic.twitter.com/XNO9Xu7JOI