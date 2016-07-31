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Spor

Beşiktaşlı taraftarlardan "Come back Mario Gomez" kampanyası

Gomez, Türkiye'de yaşanan terör olayları ve darbe girişiminin ardından Beşiktaş'tan ayrılacağını açıklamıştı

31 Temmuz 2016 00:20

Beşiktaş taraftarı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye veda ettiğini açıklayan Mario Gomez'den ümidini kesmedi. Taraftarlar, sosyal medyada Mario Gomez'in geri dönmesi için kampanya başlattı.

Gomez, Türkiye'de yaşanan terör olayları ve darbe girişiminin ardından Beşiktaş'tan ayrılacağını açıklamıştı

Mario Gomez'in ayrılık kararına tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medya aracılığı ile Alman yıldıza mesaj gönderiyor. Bu kapsamda ortaya çıkan #ComeBackMarioGomez (geri dön Mario Gomez) etiketi, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

 

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Mario GomezBeşiktaş

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