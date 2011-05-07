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Spor

BEŞİKTAŞ TARAFTARI BURSA'YA İLGİSİZ BURSA (A.A)

07 Mayıs 2011 13:17

-BEŞİKTAŞ TARAFTARI BURSA'YA İLGİSİZ BURSA (A.A) - 07.05.2011 - Bursaspor ile Beşiktaş arasında bu akşam Bursa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma için konuk takım taraftarlarına ayrılan bin 384 biletin 170'inin satıldığı öğrenildi. İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı çerçevesinde 7 yıl aradan sonra Bursa Atatürk Stadı'na girişlerine izin verilen Beşiktaşlı taraftarlar, beklenenin aksine iki gün önce satışa sunulan maç biletlerine ilgi göstermedi. Sadece İstanbul Biletix noktalarında satışa sunalan bin 384 biletin dün akşam itibarıyla 170'inin satıldığı bildirildi. Siyah-beyazlı taraftarların, maç biletlerini kimlik fotokopileri karşılığında alabildikleri, biletlerin üzerinde de maça girecek kişinin TC kimlik numaralarının bulunduğu belirtildi. Bu arada, karşılaşmaya gelecek taraftarlar, Yalova ve Bursa'da güvenlik güçlerince oluşturulacak iki noktada kimlik kontrolü ve üst aramasından geçirilecek. Taraftarlar daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında stada götürülecek.

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