Beşiktaş taraftar grubundan Barcelona’ya Arda Turan mektubu

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde Rıdvan Dilmen'in sosyal medyadan başlattığı ‘evet' kampanyası futbolcu Arda Turan ve Burak Yılmaz'a uzanarak sosyal medyada tepkilere neden oldu. Beşiktaş taraftar grubu Beleştepe de, Arda Turan için kulübü Barcelona'ya Türkçe ve İspanyolca mektup yazdı.

Taraftarlar ayrıca, referandum öncesinde başkanlık sistemine karşı mücadele edeceklerini belirterek şu ifadelerde bulundu:

“Merhaba bir kulüpten daha fazlası olan Barcelona kulübü,

Faşist Franco' ya karşı dövüşenlerin çocukları,

Merhaba Katalunya halkı,

Sizlere, kulübünüzün oyuncusu Arda Turan'ın ülkesi Türkiye'den sesleniyoruz.

Arda Turan neden ortak gündemimiz oldu onu anlatmaya çalışacağız.

Cumhuriyet rejiminin tek adam rejimine dönüşmesini sağlamak üzere iktidarın dayattığı 18 maddelik yeni anayasa değişiklik paketi 2017 Nisan ayrında referandum ile Türkiye halkına sunulacak.Bu değişikliklerle güç tek bir kişide toplanacak, her türlü muhalefet sindirilip yok edilecek, Faşizm artık dişlerini saklama gereği bile duymadan tüm çıplaklığıyla halklarımızın üzerine çökecek.Ülkemiz vatandaşı ve kulübünüzün oyuncusu Arda Turan ve birkaç diğer Türk futbolcu futbolcu bu değişikliklere evet diyeceklerini açıklayarak sosyal medyada topluma “evet “ demeleri çağrısında bulundular.

Bizler, Beşiktaş taraftarı olarak kulübümüzde oynayan ve oynayacak olan oyuncuların önce iyi insan olmaları yönünde tavır belirleyen bir gelenekten geliyoruz. Bu nedenledir ki nice “iyi” oyuncunun çabucak kovulduğu kulübümüzde nice vasat oyuncular da efsanemiz olabilmiştir bu sayede.

“No Pasaran “ sloganını bayrak edip Franco faşizmine karşı mücadele etmiş Barcelona halkının kulübünün de bizler gibi düşüneceğinden hareketle Arda'nın anlayış biçiminin farkına varmalarını istedik.

Bu anlayış ; ırkçıdır, mezhepçidir, laiklik düşmanıdır. Bu anlayış savaş çığlıkları atıp barış diyenleri tutuklar. Bu anlayış kadın düşmanıdır; kadını ikinci sınıf vatandaş olarak görür. Bu anlayış; hırsızdır, adları yolsuzluklara karışmıştır, Bu anlayış tüm bu suçlarının yanında, gücü yeni anayasa ile tamamen kendi tekellerine alıp halkı ve muhalefeti sindirmek istemektedir. İşte Arda Turan evet dediği anlayış budur.

İşte bu yüzden ülkemizde ve dünyada bir çok taraftarı olan Barcelona kulübüne ve felsefesine yakışmamaktadır.

Arda Turan'sız bir Barcelona ile İstanbul'da bir gün görüşmek dileğiyle .

“No Pasaran”

HAYIR!

Barıştan ve Özgürlükten yana olan Beşiktaşlılar”