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Spor

BEŞİKTAŞ TANJU KAYHAN İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

24 Mayıs 2011 22:15

-BEŞİKTAŞ TANJU KAYHAN İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Veli Kavlak ve Egemen Korkmaz'dan sonra, Avusturya'nın Rapid Wien takımında forma giyen 1989 doğumlu Türk asıllı savunma oyuncusu Tanju Kayhan'ın transferi için de görüşmelere başlandığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den İMKB'ye yapılan açıklamada, ''Avusturya'nın Rapid Wien Kulübü oyuncusu Tanju Kayhan'ın transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır'' denildi.

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