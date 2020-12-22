Beşiktaş'tan TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına tepki

Beşiktaş Kulübü, TFF'nin aldığı hükmen mağlubiyet kararı ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun takımlardaki Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin sezonun ikinci yarısında uygulanacak hükmen mağlubiyet uygulamasına resmi site üzerinden tepki gösterdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun, 21 Aralık 2020 tarihinde resmi internet sitesi aracılığıyla ilan ettiği, sezonun ikinci yarısında uygulanacak statü ve talimatlarda yer alan hükmen mağlubiyet uygulamasının, sporun ruhundaki yarışma ve yarışarak kaybetmek ve kazanmak ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz.

Federasyonumuzun, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak statü ve talimatlarda yapmış olduğu değişiklikler, her ne kadar kulüplere birtakım kolaylıklar sağlıyor olsa da bir kulübün Covid-19 nedeniyle sahaya minimum 9 futbolcuyla çıkamayarak hükmen mağlup sayılacak olması, vicdanlara sığmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir. Türkiye Futbol Federasyonu’nu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz."

Tıklayın: TFF'den Koronavirüs vakalarında 'hükmen mağlubiyet' kararı