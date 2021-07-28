Beşiktaş’tan son Diego Costa hamlesi

Beşiktaş, santrfor bölgesi için ilk adayı olan Diego Costa için son bir hamle yaptı.

Sözcü'den Ali Aydın'ın aktardığına göre İtalyan spor gazetecisi Nico Schira, sosyal medya hesabından siyah-beyazlıların 32 yaşındaki golcüye 3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiğini açıkladı. Yöneticilerin daha önce Kartal'dan yıllık 3.5 milyon Euro maaş, artı 1.5 milyon Euro da imza parası talep eden Diego Costa'dan bir an önce kararını vermesini istedikleri bildirildi.

Diego Costa kariyerinde 478 maçta 183 gol kaydedip 71 de asist yaptı. Ülkesi Brezilya'nın milli takımında 2013'te iki karşılaşmada mücadele eden Costa, 2014'te vatandaşlığa geçmesinin ardından İspanya Milli Takımı forması giydi. 32 yaşındaki oyuncu, İspanya ile 24 milli maçta 10 kez fileleri sarstı. Başarılı futbolcu, geçen sezon 7 karşılaşmada 2 gol attığı Atletico Madrid ile sözleşmesini 29 Aralık 2020'de karşılıklı olarak feshetmişti.